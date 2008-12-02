Експерти кажуть, що в українців - стрес і депресія

Експерти вважають, що сьогоднішній стан українців можна охарактеризувати як „соціальна депресія, стрес”, але більшість не схильна говорити, що в Україні можуть початися масові акції протесту.

Про це свідчать результати експертного опитування „Соціально-економічна ситуація в умовах фінансової кризи: ризики та тенденції”, проведеного Інститутом глобальних стратегій.

Презентуючи результати дослідження на прес-конференції в УНІАН, заступник директора Інституту глобальних стратегій Уляна КІРІЄНКО зауважила, що соціальне відчуття українців експерти майже одностайно охарактеризували як „соціальна депресія, стрес” (90,9%).

На цьому фоні експерти дають стримані оцінки щодо рівня протестного потенціалу „простого українця”. В те, що в Україні можуть початися масові акції протесту вірять лише - 18,2%, за те, що акції протесту можуть охопити найбільш «проблемні» галузі економіки висловилось - 13,6%, більше експертів вважає, що акції протесту можливі тільки на окремих підприємствах (22,7%). Акції протесту можливі тільки внаслідок критичної ситуації для робітників, в тому числі звільнення, - вірять 31,8% експертів.

За словами У.КІРІЄНКО, до проблем, що можуть активізувати протестні настрої експерти віднесли: зростання цін на продукти харчування (63,6%), часткова чи повна втрата роботи (63,6%), неспроможність населення розплачуватися по кредитах (54,5%).

Інститут також запитав експертів, чи здатні профспілки організувати масові акції протесту. 54,5% негативно відповіли на це запитання. Це експерти пов’язують з тим, що в Україні відсутній профспілковий рух (31,8%), профспілки – номінальні структури (27,3%) або лобісти партійних інтересів (27,3%). Соціальний протест може бути використаний окремими політичними партіями радикального політичного спрямування. Серед таких партій експерти називають КПУ (63,6%), ВО „Свобода”, ПСПУ та інші.