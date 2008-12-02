Євроомбудсмен розслідує, як Єврокомісія захищає права авіапасажирів

Європейський Омбудсмен Нікіфорос ДІАМАНДУРОС (Nikiforos Diamandouros ) розпочав розслідування щодо того, як Єврокомісія захищає права авіапасажирів.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Омбудсмена.

Згідно з повідомленням, розслідування відкрито за скаргою громадянина Німеччини, якій постраждав в результаті скасування рейсу авіакомпанією Air France. Восени 2007 року громадянин Німеччини мав повертатися додому з Мадагаскару через Париж. Однак сполучний рейс авіакомпанії було скасовано через страйк, і пасажир мав самостійно займатися організацією свого повернення до Німеччини.

Згідно з його скаргою, повідомляють у прес-службі Омбудсмена, пасажир не отримав ніякої допомоги від Air France, а його прохання про компенсацію видатків було відкинуто компанією.

Постраждалий звернувся до відповідального регулюючого органу Франції – Генерального директорату цивільної авіації, однак не отримав ніякої відповіді, після чого пасажир звернувся по допомогу до Єврокомісії.

Комісія у своїй відповіді зазначила, що може втрутитися лише у випадку, коли є ознака систематичної проблеми із дотриманням прав авіаційних пасажирів, а також запропонувала пасажиру тримати Комісію у курсі справ щодо його випадку. Після ще двох звернень електронною поштою, на які громадянин Німеччини так і не отримав відповіді, він направив скаргу Омбудсмену.

Омбудсмен запропонував Комісії надати свою точку зору на цей випадок до 28 лютого 2009 року.