«1+1»: звинувачення Луценка безпідставні і шкодять репутації

Телеканал «1+1» поширив офіційне звернення до засобів масової інформації щодо заяв Міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, які він зробив у студії програми «ТСН. Тиждень» 30 листопада. Нагадаємо, у студії, крім пана Луценка, перебував кореспондент «ТСН», автор циклу розслідувань «Жесть мундира» Жан Новосельцев, а на зв’язку зі студією – редактор інтернет-видання «Трибуна» Євген Лауер. Наводимо звернення телеканалу «1+1» повністю:

30 листопада міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко був гостем прямого ефіру «Телевізійної служби новин». Темою розмови була реакція пана Луценка на спеціальний проект «ТСН» - журналістське розслідування щодо того, як українська міліція порушує закон та права людини, з назвою «Жесть мундира». Дев’ятисерійне розслідування демонструвалося у ефірі «1+1» з 17 листопада.

Пан Луценко зробив кілька заяв у пресі щодо замовного характеру проекту «Жесть мундира». «ТСН» запросила міністра у студію, щоб відкрито обговорити його позицію. Під час ефіру Юрій Луценко висловив 3 серйозні звинувачення на адресу «1+1», які ми вважаємо безпідставними і такими, що шкодять нашій репутації.

По-перше, пан Луценко заявив, що розслідування підготовлене спеціально з метою дискредитувати міліцію. Міністр мотивував свій висновок тим, що автор розслідування – Жан Новосельцев – не висвітлив у проекті позиції Міністерства. «1+1» вважає цю заяву серйозним обвинуваченням, адже йдеться про головний принцип журналістики – обов’язкове висвітлення позиції всіх сторін, причетних до будь-якого матеріалу. «ТСН» цілковито дотрималась цього принципу у розслідуванні «Жесть мундира» - у кожному із 9-ти сюжетів подано коментарі представників міліції, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції, Управління по боротьбі із організованою злочинністю та інших. Більше того, Жан Новосельцев запрошував самого пана Луценка прокоментувати розслідування від моменту, коли в ефірі показали перший сюжет. Міністр неодноразово відкладав зустріч, посилаючись на заклопотаність. Юрій Луценко погодився прийти до «ТСН» лише 30 листопада, коли всі серії проекту уже вийшли в ефір.

Міністр внутрішніх справ також звинуватив «1+1» у причетності до схеми відмивання грошей. За його словами, в нього є інформація про підписаний каналом контракт із фіктивною компанією, створеною для переведення коштів у готівку. Документ, згаданий паном Луценком, канал справді підписав із постачальником обладнання. Усі послуги, передбачені договором, каналу надані. «1+1» ініціював внутрішнє розслідування щодо цього документа із юристами та аудиторами, ми подамо офіційний коментар про його результати після завершення розслідування.

Третя заява міністра стосувалася можливих маніпуляцій телеканалом «1+1» з боку криміналітету. Він розповів, що володіє записом телефонної розмови між двома людьми, один із яких є підозрюваним у вбивстві. Ці люди, за словами пана Луценка, нібито домовляються замовити «1+1» розслідування проти голови УБОЗ, яке призведе до його звільнення і позбавить їх зайвих проблем. «1+1» вважає цю заяву безпідставною і такою, що шкодить репутації каналу. Міністрові варто було б перевіряти інформацію, перш ніж оприлюднювати її, а також пояснити, чому людей, яких він цитує, не покарано за законом та роз’яснити причетність каналу до вказаних ним речей. В іншому разі ми готові ініціювати судовий позов особисто до пана Луценка за наклеп. «1+1» уже направив у Міністерство офіційний лист із проханням надати докладну інформацію щодо заяви міністра.

Ми вважаємо, що пан Луценко обрав тактику звинувачень журналістів і каналу, який насправді допомагає йому навести лад у його відомстві, про що він сам заявив у прямому ефірі «ТСН», замість того, щоб говорити про конкретні випадки корупції та порушення прав людини у міліції. Ми оцінюємо таку поведінку міністра як тиск на пресу та свободу слова і готові захищати свої права у передбачений законом спосіб.

Телекритика