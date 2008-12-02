Русини створили тимчасовий уряд

Тимчасовий уряд Підкарпатської Русі вже створений, і з сьогоднішнього дня починає роботу. Про це UA-Reporter.com повідомив лідер русинського руху протоієрей Димитрій Сидір.

Проголошення незалежності Підкарпатської Русі - в його компетенції, зазначив він. Проте прізвища членів уряду батько Сидір не назвав, побоюючись провокацій влади.

Раніше Другий європейський конгрес підкарпатських русинів прийняв ультиматум до влади Закарпаття - оголосити до 1 грудня національну автономію русинів у складі України. Якщо це не буде зроблено, йдеться в ультиматумі, то «автоматично набуде чинності Акт проголошення відтворення русинської державності в статусі республіки Підкарпатська Русь від 22 листопада 1938 року».

Сьогодні учасники слухань «Підкарпатська Русь і Російський світ», проведених в Мінську низкою громадських організацій, звернулися до білоруського і російського парламентів не залишатися байдужими до майбутньому «русинського народу».

У документі, зокрема, йдеться, що «вся історія карпаторуського народу є свідоцченням беззавітної відданості наших єдинокровних братів святому імені Русі. І прийшов час, коли історична і людська справедливість повинні восторжествувати. Підкарпатській Русі - бути!».

Учасники слухань запропонували «провести найближчим часом в рамках Парламентських зборів Союзу Білорусії та Росії із запрошенням представників Сойму (парламенту) Підкарпатської Русі парламентські слухання на тему визнання за карпаторуським народом його невід`ємного права на існування, самобутність і самостійний розвиток».

Раніше заплановане на суботу в Сваляві, 29 листопада, Народне Віче прихильників відтворення автономної республіки Підкарпатська Русь (ПР) не відбулося через внутрішні розбіжності і протидії провокаціям з боку силових структур.

Голова однієї з найчисленніших русинських громадських організацій, Закарпатського народного об`єднання (ЗНО), Микола Бурак напередодні запланованого на суботу, 29 листопада, Народного Віче посварився з духовним наставником сепаратистів протоієреєм Української Православної Церкви (Московського Патріархату) о. Димитрієм Сидором.

На Віче у Сваляві Закарпатської області «русини» планували проголосити «відтворення Підкарпатської Русі» (у зв`язку з Актом Проголошення відтворення русинської державності від 22 листопада 1938 року). Бураку нібито стало відомо про наміри Сидора стати «президентом» новоствореної держави, що стало остаточним «каменем спотикання» в непростих відносинах «Сойму» із ЗНО. В результаті ЗНО відмовилося прислати на Віче своїх делегатів.

Нагадаємо, що 25 жовтня в р. Мукачево (Закарпатська обл.) делегати II Європейського конгресу підкарпатських русинів оголосили про відтворення русинської державності, проголосили створення республіки в статусі від 22 листопада 1938 р., вибрали державний виконавчий уряд і склали «Акт проголошення русинської державності». У випадку, якщо до 1 грудня Закарпатська облрада не оголосить республіку автономією, русини готові самостійно проголосити свою державність.

Всеукраїнська партія «Свобода» звернулася до Служби безпеки України з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності делегатів Конгресу підкарпатських русинів.

Прокуратура Закарпатської області порушила справу проти голови Сойму Підкарпатських русинів, священика Димитрія Сидора і голови Народної ради русинів Закарпаття, депутата Закарпатської обласної ради фракції «Наша Україна» Євгенія Жупана за підозрою у замаху на територіальну цілісність і недоторканність України.

Крім того, Управління Служби безпеки України (СБУ) в Закарпатській області підготувало матеріали для ухвалення рішення про примусовий розпуск декількох русинських організацій на Західній Україні.

Русини (руснаки, карпатороси) - корінне слов`янське населення Карпатського регіону. Вони вважають себе окремим народом і офіційно визнані в 22 країнах світу. За даними всеукраїнського перепису населення 2001 року, в Закарпатській області проживає 10 069 русинів. У 1992 і 2002 роках Закарпатська облрада двічі зверталася до депутатів Верховної ради з проханням визнати русинів окремою національністю. У серпні 2006 року Комітет з ліквідації расової дискримінації ООН закликав уряд України визнати русинів національною меншиною. У березні 2007 року Закарпатська облрада визнала цю етнічну групу на території області.

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