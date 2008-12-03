Прес-конфереція, присвячена проекту із зміцнення та захисту прав жінок і дітей в Україні

Новий спільний проект із зміцнення та захисту прав жінок і дітей в Україні стартує 4 грудня в Києві. Він має на меті покращання відповідності існуючих законів та практики їхнього застосування в Україні у сфері гендерної рівності і прав дітей та запобігання сексуальній експлуатації та жорстокому поводженню з дітьми у відповідності до Соціальної хартії (переглянутої), Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації, та інших відповідних документів.

Однією із головних цілей проекту є допомога щодо ратифікації Конвенції Ради Європи проти торгівлі людьми.

Проект впроваджується у співпраці із наступними організаціями–партнерами в Україні: Секретаріатом Президента України, Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ, Верховною Радою України, Судовою владою, Прокуратурою, Міністерством праці та соціальної політики, а також неурядовими організаціями

Проект буде впроваджуватися до серпня 2010, а його бюджет складає 1.2 млн. євро. Проект виконує Рада Європи і фінансується спільно Європейським Союзом та Радою Європи.

Вступна конференція має на меті детальніше ознайомити партнерів проекту щодо їх ролі у впровадженні проекту та підняти рівень громадської обізнаності з проблем прав жінок та дітей. Конференція буде проведена у Києві, у приміщенні Міністерства юстиції України, пров. Рильського, 10. Час та дата проведення: 4 грудня 2008 р. з 14.00 до 16.00 години.

Конференція відкрита для преси.

Контакти:

Рада Європи: Данута Вішнєвська-Казалс, Керівник відділу юридичної співпраці, боротьби з торгівлею людьми та сексуальної експлуатації , тел.: +33-3-88 41 28 51 , danuta.wisniewska-cazals@coe.int

Представництво Європейської Комісії в Україні: Сергій Полюк, Координатор проектів за напрямками охорона здоров’я та соціальна сфера, тел.: +38-44-390 80 10, sergey.polyuk@ec.europa.eu