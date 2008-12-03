Ющенко сподівається, що ВР ратифікує Конвенцію про права інвалідів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що у 2009 році Верховна Рада ратифікує Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про права інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на відкритті всеукраїнської виставки «Система реабілітації інвалідів в Україні», присвяченої Міжнародному дню інвалідів.

Президент наголосив, що після підписання ним цієї конвенції влада має зробити все для втілення її у життя.

Він зазначив, що наступний рік має бути присвячений технічній роботі профільних міністерств щодо цієї конвенції, а парламент має її ратифікувати.

В ході виступу Президент відзначив позитивні зрушення у сфері забезпечення інвалідів, в тому числі щорічне збільшення фінансування потреб інвалідів.

Не зменшуючи ролі держави, Президент висловив переконання, що багато чого для людей з обмеженими фізичними можливостями має зробити суспільство. Він наголосив на необхідності збільшення відповідальності суспільства та толерантному ставленні до інвалідів.

«Виховувати необхідно на своєму прикладі, не можна зарікатися, що буде завтра», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, він звернув увагу на необхідність якнайширшого залучення бізнесу до фінансування програм на підтримку інвалідів.

Президент також повідомив, що в першому кварталі наступного року відбудеться чергова всеукраїнська нарада «Безбар’єрна Україна».

У свою чергу, міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА повідомила про підготовлену національну доповідь про становище інвалідів в Україні. За її словами, ця доповідь вже передана Президенту і невдовзі буде обнародувана для ознайомлення громадськості.

Л.ДЕНИСОВА також наголосила на важливості ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів.

Про конвенцію говорив у своєму виступі й голова всеукраїнського соціально-політичного об’єднання “Національна Асамблея інвалідів України” Валерій СУШКЕВИЧ. Він також закликав не погоджуватись на вимоги ряду підприємців скасувати відрахування до Фонду соціального захисту інвалідів, назвавши їх неприпустимими.

Як повідомляв УНІАН, Україна приєдналася до Конвенції ООН про права інвалідів і Факультативний протокол до неї 24 вересня 2008 року. Документ підписав у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2006 року Генеральна асамблея ООН консенсусом схвалила Конвенцію про права інвалідів.

Конвенція є першим всеосяжним міжнародно-правовим документом, направленим на захист прав осіб з різними видами стійких фізичних, психічних, розумових або сенсорних порушень.

Вона містить 50 статей, спрямованих на захист і заохочення прав інвалідів, ліквідацію дискримінації щодо ним, забезпечення їх права на роботу, медичне обслуговування, освіту і повну участь у життя суспільства, а також доступ до правосуддя, особисту недоторканність, свободу від експлуатації і зловживань, свободу пересування.

Згідно з Конвенцією, держави повинні прийняти і виконувати закони та інші заходи, спрямовані на поліпшення правового захисту інвалідів. Також вони зобов`язані відмінити законодавчі акти і боротися з усіма традиціями і практикою, які допускають дискримінацію щодо осіб з обмеженими фізичними можливостями.