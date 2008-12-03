Делегація Мін`юсту почала навчальний візит до Ізраїлю

Делегація Міністерства юстиції України розпочала навчальний візит до Ізраїлю з метою вивчення досвіду організації та функціонування системи безоплатної правової допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідна система, запроваджена в Ізраїлі, оцінюється експертами як один з найбільш вдалих прикладів зі створення державою комплексної та ефективної системи громадського захисту та правової допомоги.

У ході візиту українські фахівці вивчатимуть ізраїльське законодавство у сфері правової допомоги. Планується ознайомлення із системою та щоденною роботою центрів правової допомоги та центрів громадського захисту у містах Єрусалим, Тель-Авів, Назарет. Заплановано зустрічі з представниками суддівського корпусу Ізраїлю з метою вивчення системи співробітництва судів та організацій, що надають правову допомогу та здійснюють громадський захист.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції України завершує розробку проекту Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

Даний законопроект розробляється на виконання положень статті 59 Конституції України, частиною першою якої закріплено право кожного на правову допомогу. Основний закон визначає, що у випадках, передбачених законом, ця допомога повинна надаватися безоплатно. Розробка законопроекту також передбачена виконанням обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи.

На сьогодні, законопроект проект проходить експертизу в Раді Європи.