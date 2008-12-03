У світі поменшає зброї?

На пленарному засіданні 63-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об`єднаних Націй було схвалено 54 резолюції та чотири рішення з питань миру, безпеки та роззброєння.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, резолюції Генеральної асамблеї стосуються найрізноманітніших аспектів обмеження і скорочення озброєнь. Вони порушують питання ядерного роззброєння та нерозповсюдження, викорінення незаконної торгівлі стрілецькою зброєю, скорочення нестратегічних ядерних озброєнь і запобігання гонці озброєнь у космічному просторі, дотримання екологічних норм під час розробки та здійснення угод про роззброєння і контроль над озброєннями та багатьох інших.

Серед прийнятих документів - ініційована Росією резолюція «Досягнення у сфері інформатизації та телекомунікацій у контексті міжнародної безпеки», за яку проголосували 167 держав. У резолюції йдеться про необхідність запобігати використанню інформаційних ресурсів або технологій зі злочинною або терористичною метою.

Одна з прийнятих Генасамблеєю резолюцій стосується пропозиції почати переговори про розробку міжнародної конвенції, що забороняє застосування ядерної зброї та погрожування щодо її застосування за будь-яких обставин. Схвалено резолюції про небезпеку розповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході, про зниження рівня бойової готовності систем ядерних озброєнь, про запобігання гонці озброєнь у космосі та багато інших.