Одеського журналіста незаконно засудили на 6 років?

Адвокат Віктор АГЄЄВ вважає незаконним рішення Приморського районного суду Одеси, який засудив журналіста, екс-гендиректора одеської телекомпанії «Академія» Ігоря ЯКОВЛЄВА до шести років позбавлення волі.

Про це В.АГЄЄВ заявив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, підставою для звинувачення його підзахисного став майновий конфлікт, який виник між І.ЯКОВЛЄВИМ і ТОВ «Телерадіокомпанія ОНЮА «Академія», засновником якого є Одеська національна юридична академія.

Адвокат розповів, що приблизно три роки тому І.ЯКОВЛЄВА було виключено зі складу засновників телекомпанії і звільнено з посади. Після цього журналіст звернувся до суду з вимогою визнати право власності на устаткування, яке він придбав за власні гроші. У той же час один із засновників телекомпанії звернувся до суду, надавши документи, що саме він придбав устаткування, на яке претендував І.ЯКОВЛЄВ.

Як зазначив В.АГЄЄВ, у результаті судової тяжби «майновий конфлікт був переведений у розряд кримінального права». За словами адвоката, у ході судового розгляду були порушені права журналіста «на об`єктивне і ретельне судове розслідування».

Крім того, в день оголошення вироку суд заарештував І.ЯКОВЛЄВА, який перебуває під підпискою про невиїзд, що, на думку адвоката, також є порушенням, оскільки вирок не вступив у законну силу.

За його словами, І.ЯКОВЛЄВА обвинуватили за декількома статтями Кримінального кодексу, зокрема, в шахрайстві, підробці документів.

На думку В.АГЄЄВА, вирок, винесений І.ЯКОВЛЄВУ, є не тільки суворим, але й абсолютно незаконним. У тому числі й тому, що Приморський суд Одеси незаконно діє, а судді незаконно призначені на посаді, стверджує адвокат.

Він пояснив, що відповідний указ Президента про формування суду не скріплено підписами прем`єр-міністра і міністра юстиції, як це передбачено чинним законодавством.

Повертаючись до кримінальної справи стосовно журналіста І.ЯКОВЛЄВА, адвокат підкреслив, що у вироку відсутня вказівка на склад злочину, в ході судового розгляду не встановлено, «чиє право власності було порушене, хто є потерпілим». На думку В.АГЄЄВА, причиною виголошення даного вироку, як і порушення кримінальної справи, був саме телепроект, в основі якого лежали журналістські розслідування.

Довідка УНІАН. І.ЯКОВЛЄВ керував ТРК «Академія» впродовж 2001-2005 років. Кримінальну справу стосовно І.ЯКОВЛЄВА було порушено прокуратурою Приморського району за ініціативи співзасновників ТРК «Академія» 31 січня 2006 року - півроку потому, як він був звільнений з посади гендиректора ТРК, а також після визнання Маліновським райсудом Одеси цього звільнення незаконним. Сам І.ЯКОВЛЄВ стверджував, що був звільнений «за ідеологічними мотивами». Після закінчення чергового засідання суду 13 червня 2006 року І.ЯКОВЛЄВ був затриманий міліцією прямо при виході із залу суду і доставлений у СІЗО. Проте через 3 дні суд визнав затримання незаконним і звільнив його під підписку про невиїзд, дія якої була продовжена аж до виголошення звинувачувального вироку.

На початку листопада 2008 року І.ЯКОВЛЄВ був визнаний винним за статтями 366 і 191 Кримінального кодексу України (службова фальсифікація і привласнення або розтрата чужого майна) і заарештований за вироком Приморського райсуду Одеси.

До цього журналіст працював над проектом «Динаміт», який виходив на місцевій телекомпанії STV.