Для репатріантів у Сімферополі побудували 72-квартирний будинок

72-квартирний будинок для репатріантів введено в експлуатацію в сімферопольському мікрорайоні Фонтани.

Як повідомили у прес-центрі мерії Сімферополя, будинок побудовано на замовлення управління капітального будівництва Республіканського комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян за рахунок коштів державного бюджету, що спрямовуються на програму облаштування репатріантів.

У новому будинку 18 однокімнатних квартир, 18 – двокімнатних і 36 – трикімнатних.

«Квартири було розподілено між репатріантами, які перебувають на окремому квартирному обліку при виконавчому комітеті Сімферопольської міської ради», – наголошується в повідомленні.

В результаті 15 квартир було виділено репатріантам, які є в списку на позачергове отримання житлової площі, 18 квартир – які є в списку на першочергове отримання житлової площі, 39 квартир – які стоять у загальній черзі.

«Серед власників квартир у новому будинку – учасники й інваліди Великої Вітчизняної війни, інваліди війни в Афганістані, багатодітні сім`ї, матері-одиначки, інваліди праці, інваліди дитинства», – зазначили в Сімферопольській мерії.