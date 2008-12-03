Ківалов здивований, що його пов’язують із одеським журналістом

Народний депутат України Сергій Ківалов дивується, що його пов’язують із справою одеського журналіста Ігоря Яковлєва, якого було засуджено до 6 років ув’язнення за позовом ТРК «Академія». Про це він сказав, коментуючи заяви адвоката Яковлєва Віктора Агєєва.

За словами Агєєва, Яковлєва заарештували 5 листопада, ще до того, як вирок щодо нього вступив у законну силу. Нагадаємо, Яковлєв засуджений на 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, зараз він перебуває в СІЗО міста Одеси.

На думку адвоката, одеські суди, зокрема й Приморський суд, що розглядав справу Яковлєва, «не є справедливими і створеними відповідно до закону». «Оскільки указ Президента про створення судів був виданий, але не був скріплений підписами прем’єр-міністра та міністра юстиції, то процес створення судів міста Одеси був початий, але до цього часу не завершений, – стверджує пан Агеєв. – Тому провадити правосуддя ці суди не вповноважені, бо це є порушення європейської конвенції. По-друге, якщо змінюється міра запобіжного заходу обвинувачуваного, то про це виноситься окрема постанова або ухвала суду. В справі Яковлєва суддя зазначив про це в самому вироку. Таким чином Яковлєв утримується під вартою незаконно, згідно з документом, який не набрав чинності». Агеєв вважає, що поясненням діям судді Іванова є той факт, що 11 листопада 2008 року у нього спливав термін п’ятирічних повноважень, а попереду на нього чекало засідання кваліфікаційної комісії і затвердження Верховною Радою на довічний термін, яке начебто залежить від голови комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Сергія Ківалова.

Адвокат вважає, що у вироку, який винесений за шахрайство, тиск на свідків і підробку документів, відсутній склад злочину, а права його підзахисного порушувались. «Протягом моєї адвокатської діяльності я не раз стикався з тим, що адвокатів прослуховують, але в моїй практиці це вперше, коли в самій кримінальній справі були рапорти оперативних співробітників щодо змісту розмов адвоката з підзахисним. Навіть Приморський районний суд не втримався і виніс окрему ухвалу на адресу прокурора Одеської області про те, що це є грубе порушення як права на захист, так і моїх професійних прав», - сказав пан Агєєв.

«Я дуже здивований, що моє ім’я пов’язують із рішенням судді Приморського суду Одеси Іванова про засудження Ігоря Яковлєва, - сказав «ТК» Сергій Ківалов. – Я пам’ятаю Ігоря Яковлєва, який працював у нас в Одеській національній юридичній академії начальником відділу, де відповідав за матеріальне постачання, зокрема й ТРК «Академія». У нас ніхто й гадки не мав, що він ще й журналістикою колись займався. А ось політикою цікавився – то в Партії регіонів був, то в організації «Третя сила», а на основній роботі – самі провали». За словами пана Ківалова, з посади начальника відділу Яковлєв був звільнений за поданням профспілки за прогули, а з ТРК «Академії» - «вигнаний засновниками за виявлені крадіжки».

Сергій Ківалов також зазначив, що не знає суддю Іванова, а в комітет ВР із питань правосуддя матеріали на нього не надходили, «та й сам комітет ніякого впливу на подібні судові процеси мати не може».

«Телекритика»