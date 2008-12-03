На українсько-польському кордоні стріляли в «човників»

Польська поліція стріляла гумовими кулями в поляків, котрі заблокували автомобільний та пішохідний перехід на кордоні з Україною в пункті пропуску «Медика-Шегині» (Львівська область) в ніч з 2 на 3 грудня, аби розблокувати рух через кордон.

Як повідомляє TVN24, пункт пропуску блокували близько 100 осіб, яких вдалося розігнати силоміць поліцією.

Як повідомляв УНІАН, поляки протестують проти нових обмежень перевезення через українсько-польський кордон цигарок та алкоголю. З 1 грудня легально через кордон можна перевезти лише дві пачки цигарок, а не 10, як раніше, та одну, а не дві пляшки горілки.

«Ми блокуємо кордон, бо нам забрали хліб, забрали нам гроші», - розповів один із протестуючих.

Учасники акції протесту звинувачують поліцію в надмірному використанні сили, яка в свою чергу звинувачує їх в агресивній поведінці та киданні в поліцейських тухлими яйцями, камінням, петардами та навіть пляшками з бензином.

«Поведінка поліції мені нагадувала 80 роки... Вони як почали бігти, то били палками все, що попадалось їм по дорозі», - розповідає одна з жінок, що брала участь в акції протесту.

«Ми вирішили застосувати силу, бо переговори не допомогли... Пролунали попереджувальні постріли, а потім кілька наступних були скеровані в найбільш агресивних осіб (гумовими кулями)», - відзначили представники поліції.

За даними TVN24, поліція затримала кількох осіб.

Протести на кордоні продовжуються з понеділка, коли стало відомо про нові правила ввезення алкоголю та цигарок до Польщі.

Спочатку польські служби пояснювали зміни розпорядженням Європейської Комісії, але 2 грудня митники офіційно повідомили, що це рішення Польщі, погоджене з іншими країнами Євросоюзу, котрі мають кордон з Україною.

Згадане розпорядження давало можливість країнам самостійно визначитись з правилами обмеження ввозу алкоголю та цигарок.

«Польща спільно зі Словаччиною, Румунією та Угорщиною зобов’язалась зменшити ліміти», - сказав прес-секретар Митної служби РП ЛІСІЦЬКИЙ.

Він також додав, що так звані «човники» перетинають кордон по кілька разів на день, перевозячи цигарки та алкоголь, який продають в Польщі, чим завдають збитків польській економіці.

Поляки не виключають можливості продовження страйку на кордоні через нові обмеження.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня в пункті пропуску на українсько-польському кордоні «Шегині-Медика» протестували українці проти нових обмежень ввозу алкоголю та цигарок, а 2 грудня протестували поляки.

Мешканці польсько-українського прикордоння часто не мають іншого доходу, ніж від продажу дешевих українських алкоголю та цигарок у Польщі. Цигарки та алкоголь у Польщі дорожчі, ніж в Україні, приблизно утричі.

За даними української прикордонної служби, встановлені обмеження стосуються лише мешканців прикордонних районів.