У 2008 році збільшилася неповага до судів

Протягом поточного року намітилась тенденція зменшення впливу на процеси формування суддівського корпусу представників судового адміністрування (управління), натомість цей вплив значною мірою перейшов до представників кваліфікаційних комісій суддів та Вищої ради юстиції.

Про це йдеться у досліджені Центру суддівських студій «Моніторинг незалежності суддів в Україні. 2008 рік», текст якого має у розпорядженні УНІАН.

Однак, як зазначають у Центрі суддівських студій, на відміну від кваліфікаційних комісій суддів, рівень довіри до незалежності Вищої ради юстиції залишається незначним. Крім того, за даними дослідження, значною негативною тенденцією вітчизняного механізму формування суддівського корпусу залишається його необмежена політична залежність.

Результати засвідчили, що лише п`ята частина опитаних суддів, прокурорів та адвокатів вважає, що вони мають достатні повноваження для обстоювання авторитету суддів та поваги до суду.

Зокрема, занепокоєння викликає оцінка незалежності суддів місцевих судів за критерієм існуючого рівня оплати праці. Так, лише 11% (10% у 2007 році) опитаних суддів визнають, що рівень їх заробітної плати дозволяє їм бути незалежними.

Як форми впливу на суддів, на думку опитаних, найчастіше застосовуються погрози ускладнити професійну кар`єру та погрози ініціювання звільнення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності, підкуп, дружні поради.

"Оцінюючи рівень поваги до незалежності суддів у порівнянні з результатами опитування 2007 року, можна констатувати підвищення рівня неповаги до суду з боку Президента України (2007р.- 50%; 2008р. - 55%), представників великого бізнесу (2007р.- 47%; 2008р. - 56%), журналістів (2007р.- 40%; 2008р. - 45%), підприємців (2007р.- 28%; 2008р. - 36%) та громадян (2007р.- 20%; 2008р. - 45%)", - зазначають автори дослідження.

Дослідження «Моніторинг стану незалежності суддів в Україні. 2008 рік» було проведене Центром суддівських студій за підтримки Ради суддів України, Всеукраїнської незалежної суддівської асоціації, Спілки адвокатів України, Української асоціації прокурорів у 8 областях України. Всього було опитано 1072 судді апеляційних та місцевих судів, 630 прокурорів обласного та районного рівня, 590 адвокатів. Опитування суддів, прокурорів та адвокатів здійснювалося у серпні-вересні 2008 року, ще до початку активної фази чергових політичних протистоянь в державі, тому на результати моніторингу вищезазначені фактори не вплинули.