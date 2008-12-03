В Україні відбудеться суд над організаторами Голодомору

Український суд загальної юрисдикції проведе судовий процес над організаторами Голодомору 1932-33 років в Україні після того, як Генеральна прокуратура розслідує відповідну кримінальну справу, вважає виконувач обов`язків глави Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

Як повідомляє «Главред»,про це Наливайченко сказав в інтерв`ю одному з агентств. "Суд загальної юрисдикції цілком може розглядати такі справи… через відповідну статтю Кримінального кодексу України», – сказав Наливайченко.

Він також наголосив, що всі звинувачення в тому, що українці не можуть провести такий судовий процес, оскільки закінчилися строки давності, не відповідають дійсності. «Всі звинувачення чи спроби сказати, що нам, українцям, неможливо це здійснити, оскільки завершився термін, – це неправда», – заявив в.о. глави СБУ.

Він пояснив, що Україна є стороною Конвенції 1948 року про запобігання злочинам геноциду і покарання за них і, згідно з цим документом, такі злочини терміну давності не мають. За словами Наливайченка, приєднавшись до цієї Конвенції, Україна імплементувала таку норму в національне законодавство, і на цій підставі буде проведено судовий процес.

Відповідаючи на запитання, який саме суд в Україні може розглядати такі справи, Наливайченко зазначив, що це визначатиме Генеральна прокуратура України. «Спочатку має бути порушено кримінальну справу за матеріалами, розсекреченими СБУ, і на підставі свідчень потерпілих», – пояснив в.о. глави СБУ.

Він також акцентував увагу на тому, що зараз «відбувається узгодження юридичних моментів» з Генпрокуратурою. «Щойно юридичні узгодження завершаться, я так розумію, Генпрокуратурі нічого не заважає порушити кримінальну справу. Я переконаний у цьому», – наголосив Наливайченко.

«Думаю, що таку справу розглядатиме суд загальної юрисдикції. Тут немає нічого особливого. Єдине – має бути спеціальний прокурор, як це робили інші країни», – додав він.

В.о. глави СБУ сказав, що у подібних справах (у міжнародному праві є два прецеденти. – Ред.) призначається спеціальний державний прокурор, і «вже не має значення, в якому суді розглядатиметься справа, головне, щоб це був український суд».