У Києві ігнорують інтереси людей з особливими потребами

Невміле управління бюджетними коштами призвело до того, що заборгованість міста перед людьми з особливими потребами постійно зростає. Про це повідомив один з лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«На початку вересня недофінансування інтернатних установ становило 2,5 млн. грн. Мешканцям цих закладів не вистачає продуктів харчування, медикаментів, миючих засобів тощо. Заборгованість за спожиті житлово-комунальні послуги інтернатних установ становить близько 1 млн. грн. Кредиторська заборгованість за програмою «Турбота» складає 21,2 млн. грн, з них 1,1 млн. грн – за навчання дітей-інвалідів, 3 млн. грн – за оздоровлення дітей-інвалідів», - зазначив Андрієвський.

Як повідомив політик, не менш критична ситуація з виконанням програми «Безбар`єрне середовище». За 9 місяців КМДА прозвітувала про введення в експлуатацію 53 об`єктів, що забезпечують вільний доступ до закладів соціальної інфраструктури, житлових будинків та адміністративних споруд людям з обмеженими фізичними можливостями. «53 об`єкти для такого мегаполіса, як Київ – це крапля в морі. Оскільки на сьогодні у столиці мешкає біля 140 тисяч інвалідів і ця цифра постійно зростає», - заявив Дмитро Андрієвський.

Нагадаємо, 3 грудня відзначається Міжнародний день інвалідів.