У прес-клубі МЗС відбудеться засідання на тему: “60-річчя проголошення Загальної декларації прав людини та Дня прав людини”

5 грудня - 11-00 - У Прес-клубі МЗС відбудеться засідання на тему: “60-річчя проголошення Загальної декларації прав людини та Дня прав людини”. У роботі прес-клубу візьме участь екс-міністр закордонних справ України, голова 52-ї сесії ГА ООН, колишній голова Комітету ВР України з питань прав людини і міжнаціональних відносин Г.Удовенко (вул. Велика Житомирська, 2, Дипломатична академія, 5-й поверх). Потрібна акредитація. Телефони: 238-15-29, 238-18-41.

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