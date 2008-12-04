Прес-конференція на тему: «Медична спільнота Києва проти забудови на території Жовтневої лікарні»

5 грудня - 11-00 - В Інтернет-холдингу «ОБОЗ.ua» відбудеться прес-конференція доктора медичних наук, професора, Заслуженого лікаря України Ольги Богомолець на тему: «Медична спільнота Києва проти забудови на території Жовтневої лікарні» (вул.Панаса Мирного, 17). Телефон: 8(068) 3463941. Запитання можна поставити на сторінці сайту «Обозреватель»: http://conf.oboz.ua/conference/823.aspx.

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