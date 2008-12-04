8 грудня - 10-00 - Відбудеться семінар на тему: «Підвищення прозорості процесу реформування: Чеський досвід боротьби з корупцію та уроки для України», організований Інститутом Євро-Атлантичного співробітництва спільно із представництвом міжнародної організації Transparency International в Чеській Республіці за підтримки програми «Схід-Схід: партнерство без кордонів» МФ «Відродження» (готель «Козацький», вул. Михайлівська, 1/3) .Акредитація на місці. Початок реєстрації: о 9-30. Телефони: 230-83-76, 230-81-78, email: office@ieac.org.ua.