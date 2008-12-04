Торговців кримськими секс-рабинями віддадуть під суд

У Криму направлено до суду кримінальну справу відносно громадян, які продавали молодих кримчанок у сексуальне рабство до Туреччини.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Криму, цим відомством затверджено обвинувальний висновок, пред`явлений двом жінкам, які продавали в секс-рабство жительок Криму і Севастополя. Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми).

Від дій обвинувачених постраждали п`ять жінок із Севастополя, Сімферополя і Джанкойського району Криму.

Торговці «живим товаром» переправляли жінок до Туреччини, а там їх передавали місцевим сутенерам. «Майже всім жінкам торговці говорили, що влаштують їх на роботу в кафе - кухарями або офіціантками», - повідомили в кримській прокуратурі.