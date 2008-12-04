У Львові суддя погорів на отриманні рекордного хабаря (оновлено)

Вчора у Львові під час отримання хабара було затримано суддю Львівського адміністративного апеляційного суду.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН від компетентних джерел у правоохоронних органах, тривають слідчі дії з документування факту отримання хабара, тому правоохоронці поки що не розголошують ні посаду судді, ні суму хабара.

Співрозмовник агентства повідомив, що, за попередньою інформацією, «погорів на хабарі, який може по сумі стати рекордним для Львівщини, суддя, який до того ж обіймає досить вагому посаду в Адміністративному апеляційному суді Львівської області».

За даними джерела, спецоперацію із затримання хабарника проводили працівники спецпідрозділу Управління СБУ у Львівській області.

В той же час, як повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі Генеральної прокуратури, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Як встановлено, вказаний суддя у жовтні минулого року одержав від громадянина хабар у сумі 100 тисяч доларів США за винесення незаконного рішення.

У ході проведення обшуку за місцем проживання та в службовому кабінеті знайдено та вилучено великі суми готівкових коштів у національній та іноземній валюті.

На даний час слідчим шляхом перевіряється можлива причетність судді до інших фактів незаконної діяльності.

В той же час, як повідомили у прес-центрі СБУ, за рішенням керівників Генпрокуратури та СБУ у цій справі створено спільну оперативно-слідчу групу у справі.

Вчора оперативно-слідчою групою було проведено обшуки за місцями роботи та проживання суддів вказаного суду, у тому числі його голови. Під час обшуків вилучено більше 1 млн. доларів США та понад 2 млн. гривень готівкою. На даний момент дії з вилучення речових доказів у справі тривають.

Спільними діями СБУ та Генпрокуратури припинено масштабну схему отримання хабарів в органах суду Львівської та суміжних з нею областей України.