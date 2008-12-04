Гриценко пропонує довічне ув`язнення для корумпованих суддів, прокурорів і слідчих

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує передбачити у законодавстві покарання для суддів, прокурорів і слідчих, які одержали хабарі надзвичайно великих розмірів, довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це йдеться у проекті закону України “Про внесення змін до деяких законів України”(щодо протидії хабарництву), зареєстрованому А.ГРИЦЕНКОМ у Верховній Раді.

Законопроектом передбачено, зокрема, що одержання хабара в надзвичайно великому розмірі (такому, що у чотири тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян) суддею, прокурором, слідчим карається довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО пропонує встановити за одержання хабара в надзвичайно великому розмірі покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12-ти до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За одержання хабара в надзвичайно великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище, депутат пропонує карати позбавленням волі на строк 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В нині діючому законодавстві за одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8-ми до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.