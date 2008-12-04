Генпрокуратура завершила розслідування двох резонансних справ

Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України завершено провадження двох кримінальних справ щодо судді та чиновників, які вимагали та одержали хабарі на 500 тисяч доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, вчора були направлені до Верховного Суду України для визначення підсудності кримінальні справи:

за обвинуваченням голови одного із місцевих судів Дніпропетровської області за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України у вимаганні та одержанні у липні цього року хабара у сумі 50 тисяч доларів США за зміну підсудному запобіжного заходу з тримання під вартою у слідчому ізоляторі на підписку про невиїзд;

за обвинуваченням начальників відділів земельних ресурсів та містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства і розвитку інфраструктури однієї з місцевих державних адміністрацій та голови селищної ради Одеської області за ч.3 ст.368 КК України у вимаганні та одержанні через посередника у вересні-жовтні 2007 року хабара у розмірі 450 тисяч доларів США за вирішення питання про надання в оренду земельної ділянки розміром 3 гектари.