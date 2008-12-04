Прес-конференція на тему: “В Україні з’явилась перша антиколекторна компанія “Ваша надія”, яка захистить права позичальника”

12:29, 04 грудня 2008
Права людини
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4 грудня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “В Україні з’явилась перша антиколекторна компанія “Ваша надія”, яка захистить права позичальника”,  під час якої буде презентована  перша  в Україні юридично-охоронна антиколекторна компанія “Ваша надія” та ВГО “Ваша надія”. Йтиметься: про оптимальні шляхи вирішення проблем, пов’язаних з поверненням кредитів; про захист прав позичальників, які потерпають від кризи, перед фінансовими установами; буде надана  юридична  оцінка ситуації та приведені реальні приклади дій. Учасники: засновник  юридично-охоронної антиколекторної  компанії  “Ваша надія” Федір Олексюк, голова координаційної ради по створенню Всеукраїнської правозахисної громадської організації “Ваша Надія” Олег Грешко; топ-менеджер  Денис Мисечко, потерпілі від дій кредитної спілки та банків: Любов Рибчук, Ольга Лепкалюк, Орест Кулешір, Світлана Кулешір (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Телефон:8-095-632-66-54. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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