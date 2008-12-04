4 грудня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “В Україні з’явилась перша антиколекторна компанія “Ваша надія”, яка захистить права позичальника”, під час якої буде презентована перша в Україні юридично-охоронна антиколекторна компанія “Ваша надія” та ВГО “Ваша надія”. Йтиметься: про оптимальні шляхи вирішення проблем, пов’язаних з поверненням кредитів; про захист прав позичальників, які потерпають від кризи, перед фінансовими установами; буде надана юридична оцінка ситуації та приведені реальні приклади дій. Учасники: засновник юридично-охоронної антиколекторної компанії “Ваша надія” Федір Олексюк, голова координаційної ради по створенню Всеукраїнської правозахисної громадської організації “Ваша Надія” Олег Грешко; топ-менеджер Денис Мисечко, потерпілі від дій кредитної спілки та банків: Любов Рибчук, Ольга Лепкалюк, Орест Кулешір, Світлана Кулешір (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Телефон:8-095-632-66-54. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.