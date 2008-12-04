Засідання Прес-клубу МЗС на тему: “Чому в Україні наполягають на визнанні Голодомору 1932-33 рр. геноцидом українського народу”

4 грудня - 16-00 - Відбудеться засідання Прес-клубу МЗС на тему: “Чому в Україні наполягають на визнанні Голодомору 1932-33 рр. геноцидом українського народу”. Учасники: посол України, професор В.Василенко, народні депутати України: І.Заєць, Ю.Мірошниченко; директор Центру українознавства КНУ ім. Т.Шевченка, академік Академії наук Вищої школи України В.Сергійчук, провідний науковий співробітник Інституту Історії НАНУ В.Марочко (вул. Велика Житомирська, 2, Дипломатична академія, 5-й поверх). Потрібна акредитація. Телефон: 38-15-29.

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