Круглий стіл на тему: “Сприяння процесу гуманізації кримінально-виконавчої служби шляхом впровадження елементів апробації та відновного правосуддя”

Проводиться акредитація на круглий стіл на тему: “Сприяння процесу гуманізації кримінально-виконавчої служби шляхом впровадження елементів апробації та відновного правосуддя”, організований за сприяння ГО “Український Центр Порозуміння” та за підтримки МФ “Відродження”. Початок 5 грудня о 10-00 (Державний департамент України з питань виконання покарань, вул..Мельникова, 81). Телефони: 461-86-14, 461-86-07.

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