5 грудня о 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "СНІД – “золотий тілець”, що вбиває." Питання: Чи дійсно СНІД невиліковний? Чи дійсно він передається через кров та статевим шляхом і чи взагалі є інфекційним захворюванням? Кому вигідна подібна парадигма? Які справжні причини виникнення імуно-дефіциту людини і як вберегтися від цієї небезпеки? На ці та інші питання відповідатимуть: В’ячеслав Костилєв, президент ГО «Ліга захисту громадянських прав»; Наталя Околітенко, доктор біологічних наук; Микола Колбун, доктор технічних наук, професор, директор Інституту інформаційно-хвильових технологій; Наталя Коломієць, лікар-педіатр (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.