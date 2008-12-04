Українська Гельсінська спілка з прав людини запрошує на круглий стіл експертів „Шляхи розвитку українського антидискримінаційного законодавства”.

Круглий стіл відбудеться 16 грудня за адресою: м. Київ, вул. Артема 46, кім.5 (приміщення Міжнародного Фонду „Відродження”).

Початок заходу - 11.00 год.

Мета круглого столу: у вузькому колі експертів обговорити можливі шляхи розвитку українського антидискримінаційного законодавства з огляду на рекомендації міжнародних організацій та аналіз фактів дискримінації. Можливість вироблення спільної позиції з цього питання дає можливість подальшого спільного відстоювання цих пропозицій у різних органах влади, усуває дублювання роботи різних організацій і збільшує ефективність громадськості в протидії дискримінації.

Під час круглого столу відбудеться презентація двох видань УГСПЛ щодо рекомендацій органів ООН та Ради Європи по боротьбі з дискримінацією в Україні.

Участь у круглому столі відбувається за попередньою акредитацією. Для акредитації просимо надіслати запит на електронну адресу: yavorskyy@helsinki.org.ua або за тел. 8 095 2723622. Контактна особа: Володимир Яворський.

У разі потреби, УГСПЛ може відшкодувати проїзд до Києва та у зворотному напрямку на круглий стіл поїздом (класом не вище купейного вагону) при наявності копій квитків і попереднього погодження з організатором.

Програма

11.00 – вітальне слово організаторів

11.10 - представлення учасників

11.20 – Загальний огляд рекомендацій міжнародних інституцій для України щодо боротьби з дискримінацією (презентація дослідження УГСПЛ)

12.20 – Представлення загальних рекомендацій УГСПЛ щодо розвитку антидискримінаційного законодавства

13.00 – 14.00 – перерва на обід

14.00 – 17.00 – Обговорення шляхів розвитку українського антидискримінаційного законодавства:

актуальність і потреби у створенні спеціального антидискримінаційного державного органу: оцінка потреби, можлива компетенція та співвідношення з іншими механізмами захисту прав людини

механізми юридичної відповідальності: адміністративна, кримінальна відповідальність – огляд основних проблем; стандарти доказування

правові основи забезпечення збору державою необхідних статистичних даних для дослідження процесів і постійної оцінки їх розвитку: яку інформацію слід збирати, які органи влади повинні цим займатися, можливі механізми збору.