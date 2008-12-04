Україні радять зменшити кількість організацій колективного управління

Представники авторсько-правових товариств Східної Європи, зокрема SOZA (Словенія), ZAIKS (Польща), MUSICAUTOR (Болгарія), EAU (Естонія), AKKA/LAA (Латвія), SAS (Грузія), КазАК (Казахстан), висловлюються за скорочення кількості організацій колективного управління в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського агентства з авторських та суміжних прав, про це йшлося на тренінгу "Аудіовізуальні твори–CIS-Net", який проходив 26-27 листопада в Будапешті (Угорщина). Організатором заходу виступив регіональний офіс Міжнародної конфедерації авторських та композиторських товариств (CISAC) і Міжнародного бюро товариств з управління правами на звукозапис та механічне відтворення (BIEM).

Зокрема, як інформує УААСП, директор з європейських питань Міжнародної конфедерації авторських та композиторських товариств (CISAC) та Міжнародного бюро товариств з управління правами на звукозапис та механічне відтворення (BIEM) Мітко ЧАТАЛЬБАШЕВ, коментуючи проблему з великою кількістю українських авторських товариств, які працюють в одній авторсько-правовій сфері, заявив: «Ситуація, що склалася, є безпрецедентною, аж занадто затягнулася і потребує негайного вирішення».

«Реальне розв’язання існуючої в Україні проблеми можливе тільки за умови прийняття відповідних законодавчих актів. Кількість авторсько-правових товариств залежить від напрямів, за якими забезпечується авторсько-правовий захист, і має чітко регламентуватися відповідним законодавством», - зазначила представниця товариства SOZA (Словенія) Людмила КОЛЕДОВА.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня українські музиканти – Руслана ЛИЖИЧКО, Андрій ДАНИЛКО (Вєрка Сердючка), Наталка МОГИЛЕВСЬКА, Олександр ПОНОМАРЬОВ та багато інших висловили недовіру певним організаціям колективного управління. Такими організаціями, які від імені артистів впродовж років здійснюють збір належної їм винагороди, є, за даними Р.ЛИЖИЧКО, Всеукраїнське об’єднання суб’єктів авторських прав «Оберіг», Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське агентство з авторських та суміжних прав", Асоціація «Гільдія виробників відеограм і фонограм», Всеукраїнська громадська організація «Агентство охорони прав виконавців», Всеукраїнська громадська організація «Автор».

У свою чергу голова Держдепартаменту інтелектуальної власності Микола ПАЛАДІЙ на нещодавній зустрічі в Києві з директором з Європейських справ Міжнародної конференції товариств авторів та композиторів (СІЗАК) Мітко ЧАТАЛЬБАШЕВИМ пообіцяв позбавляти ліцензій "непорядні організації колективного управління".