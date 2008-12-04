Луценко каже, що не насилатиме УБОЗ на «1+1» - це «не естетично»

Міністерство внутрішніх справ України не має наміру проводити виїмку документів на телеканалі «1+1» у рамках розслідування кримінальної справи щодо конвертаційного центру, який було викрито у Житомирі і де було знайдено платіжні документи телеканалу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві в рамках круглого столу з питань журналістської етики заявив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

«Йти зараз на канал УБОЗу – це не мій метод, це не естетично», - сказав міністр, додавши при цьому: «Я не звинувачую канал у якихось кримінальних злочинах, я просто закликаю (керівництво телеканалу) провести службове розслідування».

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що кримінальна справа стосовно функціонування вказаного конвертаційного центру «не закривається і не закриється».

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада під час прямого ефіру на телеканалі «1+1» Ю.ЛУЦЕНКО заявляє про можливу причетність телеканалу до незаконної конвертації через один з конвертаційних центрів, який розташований у Житомирі.