У парламенті просять роз`яснень щодо адаптації іноземних каналів

Члени Комітету з питань свободи слова та інформації Верховної Ради України на черговому засіданні, яке відбулося 3 грудня 2008 року, таки розглянули питання «Про припинення ретрансляції провідних російських телеканалів у кабельних мережах України». Нагадаємо, що комітет не міг розглянути це питання протягом двох місяців.

Член фракції Партії регіонів Олена Бондаренко представила присутнім письмові скарги від місцевих органів влади, а також запропонувала два проекти рішень. Перший – рекомендувати Національній раді з питань телебачення і радіомовлення неухильно керуватися вимогами законодавства України, переглянути своє рішення №1738 від 1 жовтня 2008 року про невиконання провайдерами програмних послуг рішень Нацради та ст. 40, 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», яке зобов’язало провайдерів до 1 листопада 2008 року вилучити з кабельних мереж України провідні російські телеканали («Первый канал. Всемирная сеть», РЕН ТВ, «РТР Планета») як неадаптовані до вимог українського законодавства, та прискорити переговори з правовласниками російських телеканалів щодо поновлення їх ретрансляції у кабельних мережах. Другий проект рішення – ініціювати збір підписів у Верховній Раді під конституційним поданням з приводу рішення Нацради №1738 від 1 жовтня 2008 року і рекомендувати до офіційного роз’яснення не припиняти трансляцію іноземних каналів у кабельних мережах.

Депутати заслухали думку голови Нацради Віталія Шевченка, який просив не політизувати це питання і не переводити його у мовну площину. Він роз’яснив, що Нацрада ніколи не приймала рішень щодо заборони російських чи російськомовних каналів, в обговорюваному рішенні мова йде про адаптацію всіх іноземних каналів. Віталій Шевченко також зазначив, що двоє представників Нацради (Ігор Курус та Владислав Лісовський) їздили до Москви на переговори до керівників телеканалу РЕН ТВ, які визнали правомірність претензій української сторони. Переговори з керівництвом телеканалу «РТР Планета» (відповідно до пропозицій російської сторони) готують міністерства закордонних справ України та Росії.

Також свою позицію озвучили генеральний директор Спілки кабельного телебачення Олександр Швець та директор ТОВ «Торсат» Анатолій Сальник.

Після обговорення питання більшість членів комітету проголосували за збір підписів під поданням до Конституційного суду щодо законності рішення Нацради.

Крім того, парламентський комітет відклав на доопрацювання проект Закону «Про захист професійної діяльності журналістів», №2508, внесений народним депутатом Віктором Уколовим, відхилив законопроект «Про державно-правові гарантії захисту професійної діяльності журналістів», №2508, внесений народним депутатом Антоном Яценком.

Також члени комітету рекомендують парламенту ухвалити в цілому проект Закону України «Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення» і прийняти за основу і в першому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону України “Про рекламу”», №3081.

Комітет вирішив підтримати клопотання Нацради і нагородити Почесною грамотою Верховної Ради України заступника генерального директора Миколаївської ОДТРК Олександра Топчія та заступника генерального директора Волинської ОДТРК Миколу Головацького.

«Телекритика»