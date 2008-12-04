В Женеві вирішують питання нелегальної міграції

В Женеві проходить 96 сесія Ради Міжнародної організації з питань міграції (МОМ).

У роботі сесії беруть участь близько 400 представників від 125 держав-членів і 16 країни-спостерігачів МОМ, делегації міжнародних організацій, неурядових установ і ЗМІ.

На сесії Ради Міжнародної організації з питань міграції будуть розглянуті актуальні питання у сфері управління міграцією. Крім того, сторони проведуть обмін думками з приводу впливу глобальної фінансової кризи на добробут мігрантів в рамках Глобальної групи з питань міграції.

У перший день роботи Ради МОМ делегація України приєдналася до заяви Європейського Союзу з питань міграції, яку озвучив представник Франції.

Нагадаємо, в Україні планується створити п`ять центрів для перебування нелегальних мігрантів, яких країни ЄС повертатимуть на батьківщину згідно з угодою про реадмісію.

Лігабізнесінформ