У Санкт-Петербурзі невідомі заблокували офіс правозахисників

Офіс правозахисного науково-інформаційного центру "Меморіал" на вулиці Рубінштейна в Санкт-Петербурзі заблокований невідомими.

Про це Граням.Ру повідомила співробітниця "Меморіалу" Стефанія КУЛАЄВА.

За її словами, близько 12.00 до офісу науково-інформаційного центру увійшли люди в масках з палицями. Вони змусили всіх співробітників покинути офіс. Зараз там залишаються чотири співробітники. Силовики, що захопили центр, не дозволяють їм користуватися телефонами. Відомо, що в НІЦ "Меморіал" проводиться обшук, а візитери знімають жорсткі диски з комп`ютерів центру.

Правозахисники пов`язують візит силовиків із виданням журналу "Новий Петербург", у тому числі публікацією "Ось справжній президент", опублікованою в 21 червня 2007 року.

Коментарів з боку правоохоронних органів доки не поступало. За непідтвердженими даними, обшук проводиться співробітниками прокуратури.