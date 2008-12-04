Інваліди закликають владу подолати бар’єри для повноцінного життя

Громадські організації інвалідів України не займаються збором компромату на органи влади, які не вирішують їхні проблеми, а хочуть спільними зусиллями подолати бар’єри, що заважають повноцінному суспільному життю.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив голова Національної асамблеї інвалідів України, народний депутат Валерій СУШКЕВИЧ на всеукраїнській нараді “Доступність архітектурної та транспортної інфраструктури для громадян з інвалідністю”, яка проходить сьогодні у Києві.

“Для всіх нас: громадських організацій інвалідів, самих інвалідів, для багатьох представників виконавчої та законодавчої влади, керівників галузей, які щиро сприймають все, що необхідно зробити в Українській державі у питаннях доступності суспільства для людей з інвалідністю, - важливо, щоб ми досягнули нашої мети у цій справі”, - сказав В.СУШКЕВИЧ.

Говорячи про принципи діяльності організацій інвалідів України у питаннях відстоювання своїх прав, В.СУШКЕВИЧ наголосив, що “Національна асамблея інвалідів, на відміну від деяких інших громадських інституцій, не є “екстремально негативною по відношенню до влади”.

“У нас немає бажання “наїхати” на когось і тихенько збирати “бар’єрний” компромат (йдеться про невиконання органами влади заходів із створення умов для пересування інвалідів у громадських місцях – УНІАН), для того, щоб його потім вилити на нарадах у Кабінеті міністрів, Секретаріаті Президента”, - підкреслив він.

Разом з тим В.СУШКЕВИЧ наголосив, що громадські організації інвалідів спільно із органами виконавчої влади і особливо із регіональною владою повинні реалізовувати конкретний, реальний процес для втілення українського законодавства щодо інвалідів у життя, створення в усіх населених пунктах гідних, зручних умов для повноцінного суспільного життя людей із обмеженими фізичними можливостями.

У зв’язку з цим голова Національної асамблеї інвалідів виступив з вимогою до органів влади усіх рівнів дієво співпрацювати з представниками громадських організацій, які об’єднують людей з обмеженими фізичними можливостями.