Ведучий Бі-Бі-Сі пожартував про «добрих польських повій»

Поляки обурені жартами ведучого ранкової програми "The Chris Moyles Show" на Бі-Бі-Сі Radio 1 Кріса МОЙЛСА, який в прямому ефірі назвав польських жінок «добрими повіями», та вимагають від нього офіційних вибачень.

Образлива заява прозвучала в ефірі 19 листопада, і з того часу поляки, що живуть у Великій Британії, збирають підписи під петицією з вимогою вибачень.

За даними щоденної газети Dziennik, поляки вже зібрали понад 1500 тисячі таких підписів. К.МОЙЛС, однак, за даними британської Daily Mail, не планує перепрошувати за свої слова.

На захист одного з найпопулярніших ведучих, який заробляє на рік 650 тисяч фунтів, стало керівництво Бі-Бі-Сі, яке заявило, що К.МОЙЛС нікого не хотів образити, а лише жартував. «В жодному місці він не сказав, що поляки замішані в проституцію. Він окремо жартував, що повії добре вміють ремонтувати авто та прасувати», - відзначили у Бі-Бі-Сі.

За даними польського веб-серверу Infolinia.org, К.МОЙЛС не вперше дозволяє собі такі жарти стосовно поляків.

За даними TVN 24, К.МОЙЛС в ефірі програми сказав: "Я власне усвідомив, що якщо ти поляк, то ти дуже добрий в прасуванні... і в проституції ... дуже добрий в ремонтуванні автомобілів".

Програму К.МОЙЛСА щотижня слухають близько 8 мільйонів людей.

Довідка УНІАН. У Великій Британії на початок 2008 року працювало майже 700 тисяч поляків з 1,9 млн. польських заробітчан у всіх 27 країнах Євросоюзу.