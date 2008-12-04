На засіданні Ради міністрів ОБСЄ говорили про права нацменшин

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО та Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут ВОЛЛЄБЕК обговорили питання забезпечення прав національних меншин на просторі ОБСЄ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, переговори В.ОГРИЗКА з К.ВОЛЛЄБЕКОМ пройшли у Гельсінкі в рамках 16-го засідання Ради міністрів ОБСЄ.

В.ОГРИЗКО наголосив на важливості ініціативи Верховного комісара ОБСЄ щодо проведення порівняльного дослідження із забезпечення освітніх прав етнічних українців в Росії та етнічних росіян в Україні.

Сторони також обговорили питання, пов’язані з успішним завершенням третього етапу двостороннього українсько-румунського моніторингу стану забезпечення прав українців, які проживають в Румунії і румун – в Україні. Сторони наголосили на важливості участі у цьому моніторингу експертів ОБСЄ.