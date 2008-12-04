Росія прикриває кордони для трудових мігрантів

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН пропонує з урахуванням складної ситуації на ринку праці скоротити квоту на залучення іноземної робочої сили в Росії на 50%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив у прямому теле- і радіоефірі, відповідаючи на запитання росіян.

В.ПУТІН нагадав, що квоти на мігрантів формуються на регіональному рівні, зокрема й московською владою, а потім направляються у федеральні служби. За його словами, зараз кількісна заявка сформована (близько 3 млн. чоловік), але насправді кількість мігрантів, які працюють і знаходяться на території Росії, набагато більша. «За нашими підрахунками, це понад 10 млн. чоловік», - сказав він.

«Хоча багато керівників підприємств посилаються на те, що при відмові в прийнятті на роботу іноземної робочої сили, громадян РФ на місця, що звільняються іноземцями, все одно не знайти, зважаючи на непросту ситуацію на ринку праці, ми ще ці квоти не затвердили. Вважаю обгрунтованим скоротити ці заявки як мінімум на 50%», - заявив В.ПУТІН.

Під час телемосту В.ПУТІН повідомив також, що в Росії число осіб, зареєстрованих на біржі праці, зросте, і на це треба реагувати. При цьому він пообіцяв не допустити масового безробіття.

За підрахунками експертів, в умовах світової економічної кризи число людей, що залишилися без роботи в Росії, може скласти близько 2 млн.