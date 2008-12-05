10 грудня о 10:30 в приміщенні Інформаційного агентства УНІАН (вул.Хрещатик, 4) відбудеться урочисте оголошення лауреатів Антипремії Української Гельсінської спілки з прав людини «Будяк року - 2008». Антипремія присуджується за найбільш ганебні та небезпечні порушення прав людини та основних свобод, що відбулися в Україні за минулий рік. Учасники: голова конкурсної комісії, адвокат В`ячеслав Якубенко, виконавчий директор УГСПЛ Володимир Яворський, член конкурсної комісії, член правління УГСПЛ Алла Тютюнник. Телефон для довідок: 8050 612 00 20