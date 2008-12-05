Офіційне відкриття «Тижня права», приуроченого до 60-ї річниці Загальної декларації прав людини та Міжнародного дня прав людини

8 грудня - 10-00 - Відбудеться офіційне відкриття «Тижня права», приуроченого до 60-ї річниці Загальної декларації прав людини та Міжнародного дня прав людини. Захід ініційовано Координаційною радою молодих юристів при Мін‘юсті України за підтримки Міністерства юстиції. У програмі майстер-класи для молодих юристів, безкоштовні правові консультації для громадян фахівців Міністерства юстиції тощо (Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15, конференцзала №2); 11-15 – прес-конференція міністра юстиції Миколи Оніщука (там само). Телефон: 271-17-33.

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