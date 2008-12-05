8 грудня - 11-00 - Прес-конференція на тему: "Сексуальна експлуатація дітей: чи є це проблемою для України?". Організатори - Міжнародний жіночий правозахисний центр „Ла Страда - Україна", Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту і Міністерство внутрішніх справ. Запрошені: Катерина Левченко, радник міністра внутрішніх справ, президент Центру „Ла Страда - Україна”; Тетяна Бухтіарова, т.в.о. начальника Департаменту кримінальної міліції у справах дітей; Людмила Волинець, начальник Державного Департаменту з питань усиновлення та захисту прав дітей та ін. (“Укрінформ”, вул. Б. Хмельницького, 8/16).