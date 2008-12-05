Ющенко категорично засуджує прояви неповаги до військових поховань

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від органів прокуратури швидкої та адекватної реакції на події навколо перепоховання радянських воїнів у місті Комарне Львівської області.

Як повідомляє прес-служба Президента, за словами прес-секретаря глави держави Ірини ВАННИКОВОЇ, В.ЮЩЕНКО «наголошує: кожен, хто зневажить святий принцип, повинен відповідати перед законом».

Президент України, за її словами, категорично засуджує будь-які прояви неповаги до військових поховань. Він наголошує, що усім – кожному воїну, хто боровся за Україну в ті часи, належить велика шана і честь.

«Президент закликає зрозуміти, що у часи Другої світової війни, опинившись між тоталітарними імперіями Гітлера і Сталіна, українці повстали на нерівну боротьбу з обома злочинними режимами. Не їх вина, а біда України, що її кращі сини були розділені фронтами», – додала прес-секретар.

В.ЮЩЕНКО однозначно наголошує, що ми маємо схилити голову перед мужністю тих, хто до останнього бився у ворожому оточенні під Києвом, Севастополем, Одесою, в Карпатах та волинських лісах. «Вони однаково любили Україну - вояк Залізної сотні і боєць дивізій Кирпоноса. Смерть кожного з них однаково болісно переживали їх матері на Галичині чи на Донбасі», - сказала І.ВАННИКОВА.

За її словами, В.ЮЩЕНКО підкреслює, що не дозволить жодному представникові влади чи політикам піддавати сумнівам перемогу українського народу над фашизмом і сталінізмом.

Як повідомляли ЗМІ, наприкінці листопада у місті Комарне Городоцького району Львівської області знесли пам`ятник радянським солдатам і розрили поховання. Місце розкопок не було захищене, а викопані скелети місцеві підлітки фотографували на мобільні телефони, повідомляли ЗМІ. Представники Городоцької райадміністрації і мерії міста Комарне повідомили, що рішення перепоховати останки радянських воїнів було прийняте на сесії міськради – «з тією лише метою, що на міському кладовищі за ними краще доглядатимуть».