Ющенко категорично засуджує прояви неповаги до військових поховань
"Кращі сини України були розділені фронтами"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від органів прокуратури швидкої та адекватної реакції на події навколо перепоховання радянських воїнів у місті Комарне Львівської області.
Як повідомляє прес-служба Президента, за словами прес-секретаря глави держави Ірини ВАННИКОВОЇ, В.ЮЩЕНКО «наголошує: кожен, хто зневажить святий принцип, повинен відповідати перед законом».
Президент України, за її словами, категорично засуджує будь-які прояви неповаги до військових поховань. Він наголошує, що усім – кожному воїну, хто боровся за Україну в ті часи, належить велика шана і честь.
«Президент закликає зрозуміти, що у часи Другої світової війни, опинившись між тоталітарними імперіями Гітлера і Сталіна, українці повстали на нерівну боротьбу з обома злочинними режимами. Не їх вина, а біда України, що її кращі сини були розділені фронтами», – додала прес-секретар.
В.ЮЩЕНКО однозначно наголошує, що ми маємо схилити голову перед мужністю тих, хто до останнього бився у ворожому оточенні під Києвом, Севастополем, Одесою, в Карпатах та волинських лісах. «Вони однаково любили Україну - вояк Залізної сотні і боєць дивізій Кирпоноса. Смерть кожного з них однаково болісно переживали їх матері на Галичині чи на Донбасі», - сказала І.ВАННИКОВА.
За її словами, В.ЮЩЕНКО підкреслює, що не дозволить жодному представникові влади чи політикам піддавати сумнівам перемогу українського народу над фашизмом і сталінізмом.
Як повідомляли ЗМІ, наприкінці листопада у місті Комарне Городоцького району Львівської області знесли пам`ятник радянським солдатам і розрили поховання. Місце розкопок не було захищене, а викопані скелети місцеві підлітки фотографували на мобільні телефони, повідомляли ЗМІ. Представники Городоцької райадміністрації і мерії міста Комарне повідомили, що рішення перепоховати останки радянських воїнів було прийняте на сесії міськради – «з тією лише метою, що на міському кладовищі за ними краще доглядатимуть».