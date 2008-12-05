У Санкт-Петербурзі прокуратура вилучила архів з історією сталінського терору

Вчора, 4 грудня, за постановою міської прокуратури Санкт-Петербурга був проведений обшук у приміщенні науково-інформаційного Центру "Меморіал" - дослідницької організації, що займається вивченням історії сталінського терору.

Про це йдеться у заяві Міжнародного товариства "Меморіал", текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Як інформує "Меморіал", вчора люди в масках, озброєні міліцейськими палицями, зайняли приміщення центру, вилучили зі всіх комп`ютерів жорсткі диски, на яких містяться результати двадцятирічних історичних досліджень, а також матеріали одного із співробітників центру, мистецтвознавця Олександра МАРГОЛІСА, відомого також своїми виступами на захист архітектурної спадщини Санкт-Петербурга.

Як повідомляють правозахисники, обшук був проведений під приводом розслідування справи про "екстремістську", за твердженням прокуратури, публікацію, яка була надрукована півтора роки тому в газеті "Новий Петербург".

Товариство "Меморіал" та його науково-інформаційний центр в Санкт-Петербурзі заявляють, що їм нічого не відомо ні про газетну публікацію, у зв`язку з якою проводився обшук, ні про саму газету "Новий Петербург". "Очевидно, ця публікація – не більше, ніж привід для проведення обшуку в приміщенні "Меморіалу", - заявляють правозахисники.

За їх інформацією, на вилучених дисках містилися бази даних з біографічними відомостями про десятки тисяч жертв сталінських репресій, зібраних "Меморіалом" за двадцять років, унікальні колекції фотоматеріалів і документів по темі радянського терору, результати пошукових робіт з розшуку табірних кладовищ і розстрільних полігонів на території колишнього СРСР, архів аудіозаписів інтерв`ю з колишніми в`язнями ГУЛАГу.

"Меморіал" вимагає негайного повернення вилучених матеріалів і попереджає Санкт-Петербурзьку міську прокуратуру, що ці матеріали є великою науковою цінністю і що прокуратура несе повну відповідальність за їх збереження.