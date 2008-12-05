Міжнародний форум з питань рівних можливостей в м. Бонн (Німеччина)

Німецька національна агенція програми "Молодь в дії" оголошує прийом заявок на участь у міжнародному форумі з питань рівних можливостей, що відбудеться з 4 по 6 лютого 2009 в м. Бонн (Німеччина).

Головними темами форуму є міграція та мобільність, зокрема увага приділятиметься короткостроковим та довгостроковим молодіжним обмінам і міжнародним програмам обміну для професіоналів, які працюють з молоддю.

Цільовою аудиторією форуму є молодіжні лідери, менеджери проектів і професіонали, які працюють з молоддю. Кандидати повинні мати знання та досвід міжнародної молодіжної роботи або досвід роботи з молодими мігрантами. Кандидатам, які представлятимуть конкретні проекти за вказаними темами надаватиметься перевага під час відбору учасників.

Участь у форумі є безкоштовною. Максимальна сума відшкодування дорожніх витрат складає 300 євро на людину за умови придбання та надання для відшкодування найдешевших проїзних документів.

Заявки приймаються до 30 грудня 2008 року. Про результати відбору кандидатів буде повідомлено 15 січня 2009 року.

Більш детальна інформація та форма заявки на http://www.salto-youth.net/find-a-training/1393.html