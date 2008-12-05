Спецкомісія перевірить заяви про махінації в облдержадміністрації

Голова Запорізької облдержадміністрації Олександр СТАРУХ підписав розпорядження про створення спецкомісії для перевірки даних ЗМІ про скоєння заступником голови ОДА Романом ДРИГИНИЧЕМ і заступником начальника управління ОДА у справах сім`ї, молоді і спорту Ігорем МІЩАНОМ махінацій з коштами, виділеними для багатодітних сімей у рамках президентської програми "Зігрій любов`ю дитину".

Як повідомили УНІАН в апараті Запорізької облдержадміністрації, відповідне розпорядження було підписане сьогодні.

"Відповідно до розпорядження, заступник голови Запорізької ОДА Олександр СІН має створити спецкомісію у складі співробітників Запорізької ОДА і позаструктурних підрозділів (тобто силових відомств і контролюючих органів за узгодженням з їх керівниками) і провести перевірку достовірності інформації в термін до 23 грудня 2008 р.", йдеться в повідомленні.

23 грудня О.СІН має відзвітувати про результати перевірки безпосередньо перед О.СТАРУХОМ.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня в Запоріжжі представники ряду громадських організацій провели прес-конференцію, під час якої звинуватили Р.ДРИГИНИЧА та І.МІЩАНА в махінаціях з коштами, виділеними для багатодітних сімей у рамках програми "Зігрій любов`ю дитину".

Зокрема, чиновникам інкримінувалося придбання навесні 2008 р. для багатодітної сім`ї з 12 чоловік як житло будинок в Оріхівському районі області без зручностей загальною площею 19 кв. м за 56 тис. доларів - суму, за словами учасників прес-конференції, в 5 разів більшу вартості 2-поверхових котеджів площею близько 100 кв. м, які навесні 2008 р. в Орехівському районі області можна було купити за суму в межах 50 тис. грн.

Учасники прес-конференції заявили, що автотранспорт, на який виділялися кошти, був переданий багатодітним сім`ям не у власність, а за дорученням. Вони перерахували ряд інших порушень, заявивши, що "гроші, виділені на придбання житла і автотранспорту для багатодітних сімей, пішли не за призначенням".

Р.ДРИГИНИЧ коментувати викладене під час прес-конференції відмовився.

І.МІЩАН назвав ці звинувачення спробою зведення рахунків особисто з ним.