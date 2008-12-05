У Страсбурзі Росію оштрафували на 320 тис. євро

Росія програла в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі вісім справ щодо жителів Чечні, які звинувачували владу Росії в спричиненні їм поранень, а також у зникненні і вбивстві їхніх рідних, і тепер має виплатити позивачам понад 320 тисяч євро.

Як повідомляє Gazeta.ru, позивачі зверталися в російські судові інстанції, проте залишилися незадоволені ходом слідства і змушені були подати скаргу до найвищого Європейського суду.

Потерпілими у шести справах є жителі Чеченської республіки, родичі яких зникли після того, як були затримані російськими військовими.

Суд вивчив обставини справ і прийняв рішення, що Росія порушила ряд статей європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод.