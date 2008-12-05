Україна не вимагає у Росії компенсації за Голодомор 1932-33 років

Посол, доктор юридичних наук Володимир ВАСИЛЕНКО зазначає, що ніхто в Україні не ставить питання про компенсацію з боку Росії за Голодомор в Україні 1932-33 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні прес-клубу у Києві.

«Ніхто не ставить питання про компенсацію, про покладення відповідальності на нинішню Росію, її уряд, а тим паче на народ», - сказав він.

В.ВАСИЛЕНКО нагадав, що постійний представник України при ООН Юрій СЕРГЕЄВ ще два роки тому заявив, що Україна не вимагає жодної компенсації, і це є її офіційна позиція.

«Той, хто говорить, що Україна вимагає компенсації, той намагається натравити російський народ, росіян, російський істеблішмент на Україну. І це злочинна постановка питання, тому що це вносить розбрат», - додав посол.