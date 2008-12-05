Азербайджан вводить заборону на закордонні радіостанції

Уряд Азербайджану з 1 січня вводить заборону на трансляцію міжнародних радіостанцій на коротких хвилях.

Про це повідомляється у прес-релізі, розповсюдженому американською громадською організацією Freedom House у Вашингтоні, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

За інформацією Freedom House, більшість громадян Азербайджану не зможуть слухати радіо «Свобода», БіБіСі та «Голос Америки», це стане доступно лише власникам супутникового та інтернет зв`язку.

Національна Рада Азербайджану з питань телебачення і радіомовлення вводить заборону, посилаючись на закон 2002 року, який дозволяє транслювати програми на коротких частотах лише місцевим азербайджанським радіомовникам.

Виконавчий директор «Дому Свободи» Дженіфер ВІНДЗОР, наголосила, що за останні п`ять років організація зібрала свідчення про суттєвий занепад свободи преси в Азербайджані. «Рішення Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення може призвести до подальшого віддалення Азербайджану від міжнародної спільноти », - попередила вона.