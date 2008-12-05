У Європі придумали, як зупинити потік нелегалів з України

Ініціатива Євросоюзу «Східне партнерство» допоможе зупинити потік нелегальних мігрантів з України.

Так голова представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра прокоментував «Німецькій хвилі» інформацію європейських експертів про те, що Україна займає п’яте місце серед «постачальників» нелегалів до ЄС.

Пан Тейшейра визнав, що через певні умови життя в Україні проблема нелегальної міграції справді існує. «Така країна, як Україна має достатньо можливостей, аби створити хороші умови для своїх громадян, аби вони мали більше причин залишатися вдома. Я сподіваюся, що тенденції з нелегальною міграцією в подальшому зменшаться завдяки тому, що в Україні будуть створенні кращі умови життя», - сказав представник Єврокомісії. Він вважає, що проект «Східне партнерство» допоможе вирішити проблему нелегальної міграції не репресивними методами, а економічною привабливістю країн, де люди мешкають. Водночас пан Тейшейра зауважив, що нині Євросоюз переживає економічну кризу, а це не заохочуватиме людей змінювати місце проживання.