На правозахисника, який бореться із земельною корупцією, скоєно напад

У місті Харків двоє невідомих напали та побили керівника організації «Департамент молодіжних ініціатив» Станіслава ІГНАТЬЄВА.

Як повідомляє ІМІ з посиланням на проект «Гідна Україна», це сталося ввечері 2 грудня, коли С.ІГНАТЬЄВ повертався із зустрічі, поблизу його офісу.

Нещодавно С.ІГНАТЬЄВ отримував недвозначні погрози щодо своєї діяльності, крім того, цінні речі постраждалого вкрадені не були. Це підтверджує припущення, що мотивом нападників було – залякати правозахисника, який наразі перебуває у лікарні. Учасники проекту «Гідна Україна» дуже стурбовані цим нападом. Директор проекту Юхані ГРОСМАН зазначив: «Ми звертаємось до правоохоронних органів України та вимагаємо негайного та вичерпного розслідування цих подій та покарання як виконавців, так і замовників. Тільки такі результати можуть довести відданість та готовність української влади протидіяти корупції».

З серпня громадська організація С.ІГНАТЬЄВА, в яку входить ряд інших партнерських організацій, так звана «Національна коаліція організацій», реалізує проект інформаційної підтримки реформ у сфері земельних відносин. Реформи спрямовані на зменшення рівня корупції при здійснені операцій з землями сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.

«Департамент молодіжних ініціатив» разом з партнерами працює в рамках проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна», спільної україно-американської державної антикорупційної програми.

ІМІ