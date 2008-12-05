Російська влада повинна негайно розслідувати обшук в офісі ”Меморіалу”

Російська влада повинна негайно розслідувати поліцейський набіг на відому правозахисну організацію "Меморіал" у Санкт-Петербурзі, а також гарантувати швидке і безпечне повернення усіх вилучених матеріалів і обладнання.

Про це йдеться у заяві міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, переданій агентству УНІАН.

"Цей ганебний міліцейський рейд на "Меморіал" показує отруйний клімат, в якому працюють російські громадські організації", - заявив директор московського офісу Human Rights Watch Алісон ГІЛЛ. Він назвав це "відвертою спробою російського уряду присікти незалежну громадську діяльність і змусити замовкнути критичні голоси".

Як інформує Human Rights Watch, під час обшуку членам "Меморіалу" не дозволяли робити телефонні дзвінки, а також не впускали юриста організації до офісу. Обшук, який здійснювали семеро людей в масках, тривав більше семи годин.

"Меморіал" побоюється, що влада може використати обшук як привід, щоб закрити цю правозахисну оргінізацію. Офіс "Меморіалу" в Санкт-Петербурзі виступає як неформальний пункт, де збираються місцеві громадські активісти.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня міська прокуратура Санкт-Петербурга здійснила обшук у приміщенні центру "Меморіал" і вилучила зі всіх комп`ютерів жорсткі диски, на яких містилися результати двадцятирічних історичних досліджень. На вилучених дисках були бази даних з біографічними відомостями про десятки тисяч жертв сталінських репресій, унікальні колекції фотоматеріалів і документів по темі радянського терору, архів аудіозаписів інтерв`ю з колишніми в`язнями ГУЛАГу. Обшук був проведений під приводом розслідування справи про "екстремістську", за твердженням прокуратури, публікацію, яка була надрукована півтора роки тому в газеті "Новий Петербург". В той же час правозахисники заперечують свою причетність до цієї публікації.