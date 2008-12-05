45% журналістів, що потрапляють за ґрати, працюють в інтернеті

45% співробітників медіа, що потрапляють за ґрати, є блоґерами, репортерами та редакторами інтернет-видань. Такими є результати щорічного дослідження Комітету захисту журналістів.

Уперше за історію щорічних досліджень КЗЖ онлайн-журналісти виявились категорією медійних співробітників, що зазнають обмеження волі найчастіше.

Вперше інтернет-журналіста було ув’язнено у 1997 році. Усього за 11 місяців 2008 року було ув’язнено 125 журналістів (у 2007 році – 127), серед яких щонайменше 56 працюють у інтернет-виданнях або є блоґерами; лідером за кількістю уже 10 років залишається Китай. Серед лідерів також Куба, М’янма, Еритрея та Узбекистан.

Другою за кількістю категорією журналістів, яких ув’язнювали у 2008 році, були співробітники друкованих ЗМІ – 53 випадки. Решта 16 – співробітники телебачення, радіомовлення та кінодокументалісти.

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